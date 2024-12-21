Depremde 69 kişi ölmüştü... Fuat Koku Sitesi'nin iddianamesi 22 ay sonra tamamlandı

Yayınlanma: 21.12.2024 - 14:01

Güncelleme: 21.12.2024 - 14:01

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı/Kavaslı Mahallesi'nde bulunan Fuat Koku Sitesi'nin A ve B blokunun yıkılması sonucu en küçüğü 6 aylık bebek olmak üzere 69 kişi yaşamını yitirdi.

Enkaza dönen apartmanda annesi Hayriye Kaya, kız kardeşi Fatma, eniştesi Mahmut ve dokuz aylık yeğeni Çınar Peksoy'u kaybeden Döne Kaya, adalet sürecinin yavaş ilerlemesine karşı 6 Mayıs tarihinden itibaren Ankara'nın çeşitli simge yerlerinde ve Hatay Adliyesi önünde "Adalet Nöbeti" tutmaya başlamıştı.

İDDİANAME 22 AY SONRA HAZIRLANDI

Fuat Koku Sitesi'yle ilgili iddianame depremden tam 22 ay sonra hazırlandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fuat Koku Sitesi ile ilgili şüpheliler müteahhit Fuat Koku, binaların yapılması, satılması ve pazarlanması süreçlerinde yer alan Murat Fuatoğlu (Koku), şantiye şefi ve statik proje müellifi Serdal Sıkar, yapı denetim firması yetkilisi Ali Onur Çinçinoğlu, statik proje ve uygulama denetçisi Cemal Topaloğlu ve kontrol elemanı Emrah Bulgurcu hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla hazırlanan iddianame, Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

MALZEME KALİTESİ YETERSİZ

16 Aralık'ta hazırlanan iddianameye ulaştı. İddianamede, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki akademisyenler tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi.

A bloka ilişkin bilirkişi raporunda, proje aşamasında binanın temel donatı alanının yetersiz olduğuna, temel zemin emniyet gerilmesinin yetersiz olduğuna, kolon donatı alanının yetersiz olduğuna ve yapım aşamasında binanın malzeme kalitesinin yetersizliğine vurgu yapıldı. B bloka ilişkin bilirkişi raporunda ise proje aşamasında binanın temel donatı alanının yetersiz olduğu, temel zemin emniyet gerilmesinin yetersiz olduğu, kolon boyutlarının yetersiz olduğu, kolon donatı alanının yetersiz olduğu, yetersiz donatı detaylandırmasının bulunduğu belirtildi ve yapım aşamasında binanın malzeme kalitesinin yetersizliğine dikkat çekildi.

Bilirkişi raporunda, müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim firması görevlileri, statik proje müellifi, statik proje denetçisi, statik uygulama denetçisi, uygulama denetçisi, kontrol elemanı için "asli kusurlu", belediyenin ilgili birimi sorumluları için ise "tali kusurlu" tespiti yapıldı.

SAVCIDAN 'BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ' VURGUSU...

Cumhuriyet Savcısı, iddianamede şu ifadelere yer verdi:

"Her ne kadar şüpheliler üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmemişler ise de dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, suçtan kurtulmaya matuf beyanlarına itibar edilemeyeceği anlaşılmıştır. A ve B bloklarına ilişkin bilirkişi raporlarında da belirtildiği üzere, binanın temel donatı alanının yetersiz olması, temel zemin emniyet gerilmesinin yetersiz olması, kolon boyutlarının yetersiz olması, kolon donatı alanının yetersiz olması, yetersiz donatı detaylandırmasının bulunması ve malzeme kalitesinin yetersiz olması nedeniyle her iki binanın yıkıldığı tespit edilmiştir. Binaların yıkılmasında ayrıntıları belirtildiği üzere şüpheliler Murat Fuatoğlu, Fuat Koku, Serdal Sıkar, Ali Onur Çinçinoğlu, Cemal Topaloğlu ve Emrah Bulğurcu'nun kusurlarının bulunduğu anlaşılmıştır.

Şüphelilerin birinci derece deprem bölgesi olan Antakya ilçesinde inşa faaliyetine giriştikleri ve sorumluluğunu üstlendikleri bu binalardaki ihmalleri sonucunda gerçekleşebilecek bir depremde binanın yıkılabileceğini öngörebilecek durumda oldukları halde birinci derece deprem bölgesindeki bir yerde mevzuatın gerektirdiği önlemleri almaması sonucu inşa ettikleri Fuat Koku Sitesi A ve B blokların, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde yıkılması nedeniyle 69 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmak suretiyle üzerlerine atılı 'Bilinçli Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden olma' suçunu işlediklerine dair haklarında kamu davası açmak için yeterli delil elde edildiği anlaşılmıştır. Şüpheliler hakkında gerekli yargılamanın yapılarak cezalandırılmasına kamu adına talep olunur."

İddianamede Cumhuriyet Savcısı, Fuat Koku Sitesi'ne ilişkin kamu görevlileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edildiğini de açıkladı.

"ADALET HEM BİZİM İÇİN HEM DE TOPLUM İÇİN BİR ZORUNLULUKTUR"

Fuat Koku Sitesi'nde ailesini kaybeden Döne Kaya süreci şöyle değerlendirdi:

"Depremin üzerinden 22 ay gibi uzun bir süre geçtikten sonra iddianamenin hazırlanmış olması, adalet arayışımız açısından yetersizlik hissi uyandırıyor. Bu sürecin bu kadar uzaması, yargı sistemimizin etkinliği ve adaletin zamanında tecelli etmesi açısından ciddi soru işaretleri doğuruyor. Beklemek, adalet sisteminin yavaşlığına olan güvenimizi sarstı maalesef. Bu iddianame müteahhit ve yapı denetim şirketi üzerine hazırlandı. Neredeyse iki yıldan sonra bizler daha yeni ilk adımı attık. Ayrıca sadece müteahhidin değil en kısa sürede belediye yetkilileri ve diğer tüm ilgili tarafların yargı önüne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Umarım onlar için iki yıl daha beklemem. Aksi halde, gerçek sorumlular cezasız kalacak ve bu durum gelecekte benzer ihmallere kapı aralayacaktır. Bu sürecin adil, şeffaf ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını talep ediyoruz. Adalet, hem bizim için hem de toplum için bir zorunluluktur."

Dosya kapsamında tutuklu bulunmadığını belirten Kaya, "Tabii ki herkes gibi endişem bu insanlar kaçma ihtimali ya da davalarda karşıma çıkmamaları. Burası Türkiye maalesef. Takip ettiğim davalarda birçok firari suçlu var (her ne kadar artık firari olduklarını düşünmesek de) duruşmalara gelmiyorlar diyelim. Ayrıca birçok konuşmalarımda da dile getirdim. Cezasızlık ve caydırıcılığın olmaması devam ettikçe bu insanlar suç işlemeye devam edecek" dedi.

Davanın ilk duruşması, önümüzdeki günlerde Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

NE OLMUŞTU?

Fuat Koku Sitesi'nin soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheliler Murat Fuatoğlu, Ali Onur Çinçinoğlu ve Emrah Bulğurcu'nun haziran ayında tahliye edilmesi sonucu dosya kapsamında tutuklu sanık kalmamıştı.