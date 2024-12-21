Azerbaycan'ın Türkiye sınırında korkutan deprem!
AFAD'ın aktardığına göre, Azerbaycan'ın batısındaki Kelbecer ilinde saat 02.01 sıralarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Azerbaycan'ın Türkiye sınırındaki Kelbecer kenti olan ve saat 02.01 sıralarında kaydedilen 4.5 büyüklüğündeki sarsıntı, 7 kilometre derinlikte oldu.
Depremin merkez üssünün, Iğdır'ın Aralık ilçesine 113.75 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 20, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Kelbecer (Azerbaycan) - [113.75 km] Aralık (Iğdır)
Tarih:2024-12-21
Saat:02:01:49 TSİ
Enlem:39.86611 N
Boylam:45.92028 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/hCFHWhqppK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #Azerbaycan #deprem #Iğdır
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