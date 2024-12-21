Azerbaycan'ın Türkiye sınırında korkutan deprem!

AFAD'ın aktardığına göre, Azerbaycan'ın batısındaki Kelbecer ilinde saat 02.01 sıralarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Azerbaycan'ın Türkiye sınırında korkutan deprem!
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AA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 07:14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Azerbaycan'ın Türkiye sınırındaki Kelbecer kenti olan ve saat 02.01 sıralarında kaydedilen 4.5 büyüklüğündeki sarsıntı, 7 kilometre derinlikte oldu.

Depremin merkez üssünün, Iğdır'ın Aralık ilçesine 113.75 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.


Etiketler: #afad #Azerbaycan #deprem #Iğdır

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