Depremde ağır hasar alan 2 kerpiç ev kendiliğinden yıkıldı

Yayınlanma: 22.12.2023 - 10:43

Güncelleme: 22.12.2023 - 10:43

Malatya’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan ilçelerden bir olan Darende’de ağır hasarlı iki kerpiç ev kendiliğinde yıkıldı.

Bababan Mahallesi’nde gerçekleşen olayda yaralanan olmazken bölgede aralarında koruma kararı bulunan bazı yapılarla birlikte toplamda 169 evin ağır hasar aldığı belirtildi.

Bölgedeki ağır hasarlı yapılarla ilgili açıklamada bulunan Balaban Mahallesi Muhtarı Cemal Çelebi, “Balaban Mahallemizde deprem afeti nedeniyle 169 adet ev ağır hasar kayıtlıdır. Devletimizin sit alanı ilan ederek koruma altına aldığı eski evlerin bulunduğu yerleşkede çok sayıda ev yıkılmış durumdadır. İki kerpiç ev yağışlar nedeniyle kendiliğinden yıkıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları ise yüzde 80 oranında tamamlandı. Önümüzdeki günlerde geriye kalan enkazlarında tamamlanmasını bekliyoruz. En büyük sorun depremden önce kullanılmayan metruk binaların okul ve cami binalarının yolu üzerinde olması hem çocuklar için hem vatandaşlar için büyük tehlike arz etmekte. Yağışların devam etmesiyle yıkım bekleyen yapıların kendiliğinden çökmesinden endişe ediyoruz. Bu anlamda bölgedeki yıkımların süratle tamamlanarak enkaz kaldırma işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılmasını yetkililerden talep ediyoruz” diye konuştu.