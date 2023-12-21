Son Dakika... AFAD açıkladı: Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2023 - 21:38
Son Dakika... AFAD açıkladı: Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 21.24'te gerçekleşen depremin 9.19 km derinlikte olduğu kaydedildi.


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