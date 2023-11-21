Depremde ağır hasar alan bina çöktü...

Yayınlanma: 21.11.2023 - 19:15

Güncelleme: 21.11.2023 - 19:16

Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bina aniden çöktü.

Çökmeyle birlikte etrafı toz bulutu sararken yurttaşlar korku ve paniğe kapıldı. Durum üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler arama ve kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar neticesinde ölen ya da yaralananın olmadığı anlaşıldı. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.