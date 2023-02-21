Depremde binalar yıkıldı, yangın merdiveni ayakta kaldı

Kahramanmaraş merkezli 2 depremde hasar gören birçok bina, dün akşam saatlerinde 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerde yıkıldı.

DHA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 11:22
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır yıkımın yaşandığı Hatay'da, dün akşam saatlerinde 3 dakika arayla 5,8 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

İlk depremlerde büyük hasar gören Ürgen Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne bağlı 7 katlı misafirhane, dün akşam yaşanan depremlerde tamamen çökerken, sadece yangın merdiveninin ayakta kaldığı görüldü.

Yangın merdivenin üzerinde güvercinlerin olması ise dikkat çekti.


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