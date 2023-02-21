Depremde binalar yıkıldı, yangın merdiveni ayakta kaldı
Kahramanmaraş merkezli 2 depremde hasar gören birçok bina, dün akşam saatlerinde 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerde yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır yıkımın yaşandığı Hatay'da, dün akşam saatlerinde 3 dakika arayla 5,8 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
İlk depremlerde büyük hasar gören Ürgen Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne bağlı 7 katlı misafirhane, dün akşam yaşanan depremlerde tamamen çökerken, sadece yangın merdiveninin ayakta kaldığı görüldü.
Yangın merdivenin üzerinde güvercinlerin olması ise dikkat çekti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hatay'da peş peşe dört büyük deprem: 3 can kaybı
- Deprem felaketinde can kaybı arttı!
- Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Tutuklandı
- Erdoğan'dan 'deprem' konuşması
- Bir hafta önce uyarmış
- 'Bir tane daha...'
- Antalya Valiliği, 'deniz kıyısı' uyarısını kaldırdı
- Lütfü Savaş'tan Şahan Gökbakar'a sert yanıt
- Deprem fırtınasının ardından paylaştı: Çok bina gitti...
- 'Fay kırıkları kudurdu'