Depremde camı ve kapısı kırılan dükkanda 'gözlükler' ilk günkü gibi yerinde kaldı

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 17:55

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 17:55

Malatya'da kentin en işlek noktalarından İnönü Caddesi'nde hasar gören bir binanın altındaki gözlükçü dükkanının cam kapısı ve camları depremde kırıldı, gözlükler ise sergilendikleri raflarda kaldı.

Diğer cihaz ve bilgisayarların da yerlerinde olduğu görülen dükkana, depremden sonra işyeri sahibinin bir kez gelip, gittiği belirtildi.

"İŞYERİ SAHİBİ BİR KERE GELDİ"

Dükkanın karşısındaki binada yaşayan Ömer Faruk Çapar, "Biz karşıdaki apartmanda oturuyoruz. İlk depremde camları kırıldı zaten burasının. Şu anda önü açık halde ama yine de hiçbir şekilde çalma, hırsızlık, yağma falan yapılmadı. İlk günden beri aynı şekilde duruyor. Camı da kırık açık şekilde. İşyeri sahibi bir kere geldi, sonra gitti" diye konuştu.