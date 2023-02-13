Sosyal medyada gündem oldu: Kahramanmaraş'taki züccaciye dükkanı depremi hasarsız atlattı

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 16:50

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 16:50

Yaklaşık 10 ili vuran 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, bir apartmanın zemininde bulunan züccaciye dükkanındaki malların hasar görmemesi, görenleri şaşırtıyor.

Onikişubat ilçesinde, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde bulunan Sara Sitesi, depremde hasar görmeyen yerler arasında yer aldı.

TABAKLAR BİLE KIRILMADI

Sitedeki bir apartmanın zemininde bulunan ve depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana kapalı olan züccaciye dükkanında yer alan porselen tabaklar dahil hiçbir eşyanın kırılmadığı görüldü.