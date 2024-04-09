Depremde eşi ve iki kızını yitiren Mümtaz Gövce, ‘6Sıfır2 Çocuk Hakları Derneği’ni kurdu

6Sıfır2 Çocuk Hakları Derneği, Hatay’da “500 çocuğa kitap ve bayramlık” projesini hayata geçirdi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 09.04.2024 - 04:00
Depremde eşi ve iki kızını yitiren Mümtaz Gövce, ‘6Sıfır2 Çocuk Hakları Derneği’ni kurdu
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Türkiye Mümtaz Gövce’yi gazetemizin “Baba galiba ben de öleceğim” haberi ile tanıdı. Depremde Hatay Antakya’da yıkılan ve 150 kişinin yaşamını yitirdiği İlke Apartmanı’nda eşi Sena Gövce ve kızları Ece Birce (6) ile Elif Eylül’ü (10) yitiren Gövce, 6Sıfır2 Çocuk Hakları Derneği’ni kurdu. Dernek, Hatay Defne’de bulunan İlknur Bingöl Konteyner Kenti’nde çocuklar için bayram etkinliği düzenledi. 500 çocuğa bayramlık ve kitap hediye edilen etkinlikte tiyatrocu Barış Bahar ve ekibi sahne aldı.

Mümtaz Gövce deprem gecesi iş için İstanbul’daydı. Enkaz altında kalan kızı Elif’in babasına gönderdiği ancak iletilemeyen ses kaydı Türkiye’yi ağlatmıştı.

‘ÇOCUKLAR BAĞLADI’

Evlatlarını kaybettikten sonra çocuklara karşı daha da duyarlı olduğunu belirten Gövce, yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı. Haber sonrası kendisine yardım etmek isteyen kişilerin ulaştığını, bölgedeki ihtiyaç sahiplerinin de durumunu bildiğini belirten Gövce, hem çok fazla ihtiyaç sahibi hem yardımcı olmak isteyen yurttaş olması nedeniyle bir süre sonra yardımları yasal bir zemine oturtmak ve şeffaf biçimde düzenlemek için dernekleşme yoluna gittiğini belirtti.

‘EŞİMİN HEDEFLERİ’

Kendisini hayata bağlayan şeyin çocuklar olduğuna değinen Gövce, “Eşim Sena bu tarz konularda çok duyarlıydı. Farkında olmadan 15 yıl boyunca bana tohumlar ekmiş. Şimdi aslında ben onun hedeflerini yaşatıyorum. Bende bir organizasyon hafızası yaratmış meğer. O nedenle hiç zorlanmadım. Yaşanan acıları ancak iyilik ve sevgiyle aşabiliriz. Bu dünyayı çocukların saflığının kurtaracağına inanıyorum. Biz büyüklerle olacak bir iş değil” dedi. Mümtaz Gövce, derneğe ilişkin ise “Derneğimiz 0-16 yaş çocuklar için projeler üretecek. Projelerin temelinde barınma, eğitim, sağlık desteği ve cinsel sömürüye uğrayan çocukların haklarını savunmak olacak. Üyelerimiz istediği zaman mali tablomuzu inceleme hakkına sahip olacak” ifadelerini kullandı.


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