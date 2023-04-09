İstanbul'da inşaatta beton kalıplar çöktü: 5 işçi göçük altında kaldı!

İstanbul Avcılar'da bulunan bir iş merkezi inşaatında göçük meydana geldi. Beton kalıplarının çökmesiyle meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 09:37
Abone Ol google-news

İstanbul Avcılar'da Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında bir iş merkezinin inşaatında beton dökülme işlemi sırasında beton kalıplar çöktü. Bu sırada çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.

Göçük altındaki işçilere ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları yaptı. Göçükteki 3 işçi, inşaattaki çalışanlar tarafından çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, göçük altında kalan diğer 2 işçiyi de hafif yaralı olarak kurtardı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

 


Avcılar inşaat göçük

İlgili Haberler

Şanlıurfa'da göçük: 4 işçi yaralandı!

Şanlıurfa'da göçük: 4 işçi yaralandı!
Kadıköy’de Marmara Üniversitesi yerleşkesinde göçük: 1 işçi göçük altında kaldı

Kadıköy’de Marmara Üniversitesi yerleşkesinde göçük: 1 işçi göçük altında kaldı
Bolu'da maden ocağında meydana gelen göçükte 7 işçi yaralandı

Bolu'da maden ocağında meydana gelen göçükte 7 işçi yaralandı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler