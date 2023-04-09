İstanbul'da inşaatta beton kalıplar çöktü: 5 işçi göçük altında kaldı!
İstanbul Avcılar'da bulunan bir iş merkezi inşaatında göçük meydana geldi. Beton kalıplarının çökmesiyle meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Avcılar'da Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında bir iş merkezinin inşaatında beton dökülme işlemi sırasında beton kalıplar çöktü. Bu sırada çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.
Göçük altındaki işçilere ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları yaptı. Göçükteki 3 işçi, inşaattaki çalışanlar tarafından çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, göçük altında kalan diğer 2 işçiyi de hafif yaralı olarak kurtardı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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