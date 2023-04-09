İstanbul'da inşaatta beton kalıplar çöktü: 5 işçi göçük altında kaldı!

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 09:37

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 10:32

İstanbul Avcılar'da Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında bir iş merkezinin inşaatında beton dökülme işlemi sırasında beton kalıplar çöktü. Bu sırada çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.

Göçük altındaki işçilere ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları yaptı. Göçükteki 3 işçi, inşaattaki çalışanlar tarafından çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, göçük altında kalan diğer 2 işçiyi de hafif yaralı olarak kurtardı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.