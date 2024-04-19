Depremde oteli yıkılan, AKP’li eski Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Kırçuval’a hizmet plaketi: Bir de teşekkür ettiler!

Kırçuval otel en az 17 kişiye mezar oldu. Tutuklanan Zafer Kırçuval üç ayda serbest kaldı. Ölenlerin yakınları adalet beklerken belediyedeki devir teslim töreninde Kırçuval’a “hizmetlerinden dolayı” teşekkür plaketi verildi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 19.04.2024 - 04:00
Depremde oteli yıkılan, AKP’li eski Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Kırçuval’a hizmet plaketi: Bir de teşekkür ettiler!
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya’da bulunan Kırçuval Otel saniyeler içerisinde yıkıldı.

Elazığ depremi sonrası ağır hasarlı raporu verildiği iddia edilen binada Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından altı voleybolcu ile dört ampute futbolcunun da içinde bulunduğu en az 17 kişi yaşamını yitirdi. Otel sahibi ve eski Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval tutuklandıktan üç ay sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Battalgazi Belediyesi’nde seçim sonrası yapılan devir teslim töreninde ise Kırçuval’a “hizmetlerinden dolayı” teşekkür plaketi verildi. Kayıp yakınları sert tepki gösterdi. 

"SUÇLU OLDUKLARINI BİLİYORLAR"

Otelin enkazında yaşamını yitiren voleybolcu Mehmet Can Ağırbaş’ın annesi Zeliha Ağırbaş yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı. Ağırbaş, “Bu kişinin binanın yıkılmasındaki ihmali ortada. Bilirkişi raporu da bunu doğruluyor. Tutuklu yargılanması gerekirken hem serbest bırakılıyor hem de ödül alıyor” dedi. Oğlunun belediye takımının oyuncusu olduğunu buna rağmen hiç kimseden başsağlığı mesajı bile almadıklarını belirten Zeliha Ağırbaş, “Madem masumsunuz, bir Allah’ın kulu aramaz mı? Arayamazlar. Çünkü suçlu olduklarını biliyorlar” ifadelerini kullandı.

BEŞ KOLON ORTADA YOK

Kırçuval Otel’in yıkılmasına ilişkin 11 sanık hakkında 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Zafer Kırçuval ve kardeşi Saffet Kırçuval ile Hayriye D., Serpil Y., Fatma A., İsmail Y., Fırat P., Aziz Murat P., Mustafa Hakan B., Mustafa B. ve Alper Y hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. 

"ONAYLANMAMALIYDI"

Bilirkişi raporuna yer verilen iddianamede, binanın mimari ve statik projelerinin eksik, beton malzemesinin yetersiz olduğu aktarıldı. İddianamede, “İlk statik projesinde kolon sayısının 33 adet olduğu, tadilat statik projesinde ise 28 adet kolonun olduğu görülmüştür. Statik hesaplar olmadan projelerin onaylanmaması gerekirdi” ifadelerine yer verildi. İlk duruşma 7 Haziran’da görülecek.


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