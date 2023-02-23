Kardeşi paylaştı: Fenomen Taha Duymaz'ın fotoğraf yürekleri dağladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da günlerce enkaz altında kalan ve hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın kardeşi, Taha'nın çocukluk fotoğrafını paylaştı. O fotoğraf, görenlerin bir kez daha yüreklerini sızlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 10:21
Kardeşi paylaştı: Fenomen Taha Duymaz'ın fotoğraf yürekleri dağladı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkım yarattığı Hatay'da günlerce enkaz altında kalan ve yaşamını yitiren Taha Duymaz'ın kardeşi tarafından paylaşılan çocukluk fotoğrafı yürekleri yaktı.

Yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz, depreme Hatay merkezde yaşayan halasının evinde, kardeşi Melek Duymaz ile yakalanmıştı.

Günlerce enkaz altında kalan ve aranan Taha Duymaz'ın kurtarılması için sosyal medyada kampanya düzenlenmişti.

Taha Duymaz'ın kurtarılması için sosyal medyada birçok isim çağrıda bulunmuştu.

Cansız bedeni günlerce enkaz altında kalan Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenlerine geçen hafta ulaşılmıştı.

Kardeşi Burak Duymaz ise, Taha'nın çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafı, bir kez daha yürekleri sızlattı.


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