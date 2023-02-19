Tuba Ünsal'dan Taha Duymaz paylaşımı: 'Keşke...'

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 12:56

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 12:56

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ederken depremin 12. gününde sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında yaptıkları çalışmada Taha Duymaz ve kız kardeşinin cansız bedenine ulaştı.

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, acı haber sonrası Taha Duymaz ile ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Ünsal, paylaşımında şunları ifade etti:

"Ah güzel kardeşim. keşke sete geldiğinde fotoğraf çekilmekten daha fazlasını yapabilseydim. Keşke. Ölen her can bizim uyanışımız için feda edilmiş canlardır. Ruhlarınız huzur bulsun. Biz öyle kenetlendik öyle kendimize geldik ki Türk olmanın güzelliğinin minnet içindeyiz."