Depremde yıkılan binanın enkazında erkek cesedi bulundu

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 17:42

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 17:44

Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük yıkımın yaşandığı Beşkonaklar Caddesi'nde, 16.00 sıralarında; ekipler tarafından yapılan enkaz kaldırma çalışmaları esnasında 60 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu.

KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinde kimlik çıkmayan ceset ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.