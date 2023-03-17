Depremde yıkılan binanın enkazında erkek cesedi bulundu

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazında 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

İHA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 17:42
Depremde yıkılan binanın enkazında erkek cesedi bulundu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük yıkımın yaşandığı Beşkonaklar Caddesi'nde, 16.00 sıralarında; ekipler tarafından yapılan enkaz kaldırma çalışmaları esnasında 60 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu.

KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinde kimlik çıkmayan ceset ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


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