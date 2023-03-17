Depremde yıkılan binanın enkazında erkek cesedi bulundu
Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazında 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük yıkımın yaşandığı Beşkonaklar Caddesi'nde, 16.00 sıralarında; ekipler tarafından yapılan enkaz kaldırma çalışmaları esnasında 60 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu.
KİMLİK ÇIKMADI
Üzerinde kimlik çıkmayan ceset ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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