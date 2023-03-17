Veliler ayağa kalktı: Milli Eğitim Bakanlığı binalar için sağlam raporu istedi

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okul binalarının güvenliği tartışma konularının başında yer alıyor. Türkiye’nin pek çok yerindeki bazı özel okul binalarının, olası bir depremde hasar görme olasılığının yüksek olması, velileri ayağa kaldırmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm özel okullardan güncel sağlam raporları istedi. Okul binalarında başlayan denetimler sonucunda zincir okullardan birinin Bostancı’daki kampusuna “çürük” raporu verildi.

Bunun üzerine İstanbul Valiliği’nce okula tahliye için 20 Mart’a kadar süre tanındı. Tahliyesine başlanan okulun öğrencilerinin, kurumun başka bir kampusunda öğrenime devam edeceği öğrenildi. İstanbul’daki özel okulların mercek altında olduğu, depreme dayanıklılığı konusunda kuşku duyulan binalara öncelik verilerek denetimlerinin üniversiteler tarafından yapıldığı, tahliye karanına uymayan okullara soruşturma açılacağı ve en ağır yaptırımların uygulanacağı belirtildi. Bir özel okulun velileri, bina için özel firma tarafından “sahte verilerle” sağlam raporu hazırlandığını, durumu bir dilekçe ile ilgili makamlara ileteceklerini söyledi.

"MEMLEKET MESELESİ"

Hasar belirleme çalışmalarının uzman kurumlarca şeffaf bir şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Binaların güvenli olup olmadığı, meslek örgütlerinin de katılımı sağlanarak düzenli bir biçimde denetlenmelidir. Öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin çağın standartlarında ve yeterli sayıda okula kavuşması, bir memleket meselesidir” dedi.

(Kadem Özbay)



Öğrenci Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz ise “MEB tarafından okulların zemin etüdü ile bina risk analizlerinin bir an önce bilimsel yöntemlerle, şeffaf yapılmasını, sonuçların velilere duyurularak yıkılıp yeniden yapılacak okulların ihalelerinin şeffaf düzenlenmesini, sonuçlarının kamuoyu denetimine açık olarak yayımlanmasını talep ediyoruz” dedi.