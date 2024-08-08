Depremden bu yana kayıptı... DNA eşleşmesi sonucu mezarı bulundu
Hatay’da depremden bu yana haber alınamayan 26 yaşındaki Merve Ateş’in mezarı yapılan DNA eşleşmesi sonucu İskenderun ilçesinde mezarlıkta bulundu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da binlerce insan hayatını kaybetmiş ve bazı kişilerden bir daha haber alınamamıştı. Depreme İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde yakalanan Merve Ateş’in anne ve babası enkazda kalarak hayatını kaybetmişti.
Ateş’in ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin enkazında genç kadına ait herhangi bir ize rastlanamamıştı. Durum üzerine genç kadının ablası İlknur Karaca, kardeşini bulabilmek için birçok platformda yer aldı.
Genç kadından acı haber depremin üzerinden 18 ay geçince geldi. DNA eşleşmeleri ve resimlerle yapılan kontroller sonucunda Ateş’in cenazesinin İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya Mezarlığı'na defnedildiği tespit edildi.
Mezarlık kayıtlarında genç kadının isimsiz olarak depremin 3. veya 4. günü emniyet güçleri tarafından defnedildiği bilgisinin yer aldığı öğrenildi.
Öte yandan genç kadının ailesinin yeniden DNA testi yaptırarak sonucun netleşmesi için başvuruda bulunacağı bilgisi alındı.
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