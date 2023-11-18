Kaza yerinden kaçtı, yerine başka birini gönderdi!

Yayınlanma: 18.11.2023 - 07:31

Güncelleme: 18.11.2023 - 07:31

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde D-100 Karayolu'nda saat 01.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre, 34 DLH 611 plakalı otomobilin adı öğrenilemeyen sürücüsü Ankara istikametinde makas atarak ilerlediği sırada, sağ şeritte seyreden 34 FRV 124 plakalı otomobile çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI!

Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil yolda savrularak önünde ilerleyen, Hilmi Amoca kontrolündeki 34 EDZ 672 plakalı motosikletin üzerine devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, takla atan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde kalp masajı yaptı. Daha sonra ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAÇAN SÜRÜCÜNÜN YERİNE BAŞKA BİRİ GELDİ

Dakikalar sonra olay yerine gelen Yasin D., kazayı yapan sürücünün kendisi olduğunu öne sürdü. Polis ekipleri, kazaya karışan sürücü olduğunu iddia eden Yasin D. ile kaza anında orada bulunan görgü tanıklarını yüzleştirdi. Görgü tanıklarının, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan sürücünün bir başkası olduğunu söylemesi üzerine polis, Yasin D.'yi ters kelepçe ile gözaltına aldı.

“BANA BÖYLE DEMEDİ"

Gözaltına alınan Yasin D. polis aracına götürülürken, “Abi bana böyle demedi, 'Vurdum sadece, kendim kazaya karıştım' dedi. Adama bir şey oldu mu?“ şeklinde konuştu.

Öte yandan, polis ekiplerinin trafik akışını tek şeritten sürdürmesi üzerine D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılması üzerine trafik akışı normal seyrine döndü.

Ağır yaralı motosiklet sürücüsü Hilmi Amoca'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.