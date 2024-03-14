PTT'den 'Ara Güler' anması: Anma pulu ve ilk gün zarfı

Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:38

Güncelleme: 14.03.2024 - 10:47

PTT A. Ş. 'Ara Güler' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı yayımlandı.

Şirket konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı:

"Şirketimizce 14 Mart 2024 tarihinde tedavüle sunulacak olan "Ara GÜLER" konulu 2x20 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 60 TL bedelli ilkgün zarfı, ayrıca içerisinde 2x20 TL bedelli anma pulu (36 x 52 mm boyutunda) ve 2x20 TL bedelli seri numaralı blok pulların (58 x 58 mm boyutunda) ve (74 x 54 mm boyutunda) bulunduğu portföy 925 TL bedelle abone sayısı kadar PTT İşyerlerinde, Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacaktır.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Beyoğlu PTT Müdürlüğü/İSTANBUL adresinde "Ara GÜLER 14.03.2024 İSTANBUL" ibareli ilkgün damgası kullandırılacaktır."

ARA GÜLER KİMDİR?

16 Ağustos 1928 yılında Beyoğlu'nda dünyaya gelen Ara Güler, ismini “yakışıklı Ara” olarak bilinen Ararat Kralı Ara Geghetsik’ten, göbek adınıysa dedesi Mıgırdiç'ten alır.

Çocukken sinemadan çok etkilenen Ara Güler'e babası, lise döneminde 35 mm'lik bir film makinesi ve bir fotoğraf makinesi alarak Yeni İstanbul gazetesinde foto muhabiri olmasını teşvik etti. Güler, 1951 yılında Getronagan Ermeni Lisesi'nden mezun oldu. Lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın farklı dallarında çalıştı. Muhsin Ertuğrul'un yanında tiyatro ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Amacı rejisör veya oyun yazarı olmaktı. 1950'de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başladı. Bu yıllarda Ermenice gazete ve edebiyat dergilerinde öyküleri yayınlandı. Güler, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne devam ediyordu. Ancak gazeteci olmaya karar verdi.

Ara Güler 17 Ekim 2018'de hayatını kaybetti.