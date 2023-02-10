Depreme yakalandıkları Osmaniye'den Antalya'ya gelen çiftin ikizleri dünyaya geldi

Depreme Osmaniye'de yakalanan ve kendi imkanlarıyla Antalya'ya gelen Nursel- Mehmet Aka çiftinin, biri kız diğeri erkek ikizleri dünyaya geldi. Çift ikizlerine Asel ve Aras isimlerini koydu.

DHA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 13:46
Depreme yakalandıkları Osmaniye'den Antalya'ya gelen çiftin ikizleri dünyaya geldi
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Türkiye'ye sarsan iki büyük depreme Osmaniye'de yakalanan Nursel- Mehmet Aka çifti, kendi imkanlarıyla yola çıkarak Antalya'daki yakınlarının yanına geldi.

9 aylık hamile olan Nursel Aka, 14 saat süren yolculuğun ardından ulaştıkları Antalya'da özel bir hastaneye yattı.

ANNENİN SAĞLIK DURUMU İYİ

7 Şubat Salı günü Osmaniye'de doğum yapmayı planlarken deprem sonrası Antalya'ya gelen çift, geceyi hastanede geçirdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tülay Aysal tarafından bu sabah doğum gerçekleşti. Sağlıklı ikiz bebek dünyaya getiren annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İkizlere Asel ve Aras isimleri konuldu.

"ÇAREYİ ANTALYA'YA GELMEKTE BULDUK"

Anne Nursel Aka, "Salı günü Osmaniye'de doğum yapacaktım. Ancak yaşanan felaketin ardından doğumun yapılacağı hastane yıkıldığı için çareyi Antalya'ya gelmekte bulduk. İkizlerim gözlerini Antalya'da dünyaya açtı. Mutluyuz" dedi.


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