Depremin birinci yıldönümünde kadınlardan eylem: 'Unutmuyor, affetmiyor, hesap soruyoruz'

Yayınlanma: 06.02.2024 - 21:00

Güncelleme: 06.02.2024 - 21:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir yıl geçti. Kadınlar Birlikte Güçlü oluşumu, depremin birinci yıldönümünde Kadıköy’de bir yürüyüş gerçekleştirdi. Süreyya Operası önünde başlayan yürüyüş Kadıköy Meydanı'nda son buldu.

Kadıköy Meydanı'nda ise bir basın açıklaması yapıldı. Burada konuşan Kadınlar Birlikte Güçlü'den Seçil Murtazaoğlu, "Bugün depremin birinci yıldönümünden, halkı enkazla bir başına bırakan tüm sorumlulardan hesap sormak için sesleniyoruz. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Depremde ve deprem sonrasındaki süreçte feministler ve sosyalistler dışında AFAD’ın, Kızılay’ın hiçbir ekibinin girmediği Hatay için Erdoğan’ın "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı" sözleri yıllardır yürütmeye çalıştıkları Hatay halkını göç ettirme politikasını depremle birlikte fırsata çevirmek için orada olmadıklarını itiraf etmiş ve alenen halkı tehdit etmiştir" dedi.

"RANT HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR"

Murtazaoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Halkın dayanışarak topladığı malzemeleri, çadırları taşıyan tırlara el koyarak üzerlerine kendi isimlerini koyan AFAD, Kızılay, AKP halk enkaz altındayken iktidara muhalif olup olmamalarına, sermayenin çıkarları için önemli olan bölgelerde işçi olup olmamalarına bakarak bu yardımları sadaka dağıtıyormuş gibi dağıttı, yardımların bir kısmını halka ulaştırmayıp sattı.

Depremin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bölgeden enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ölmüş insan bedenlerinin bulunduğuna dair haberler gelirken, beslenme, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlar karşılanma mışken halkın zeytinliklerin, tarlalarına istimlak kararı ve jandarmalar ile girilmeye çalışılıyor, rant projeleri için ihaleler hız kesmeden devam ediyor"

"SORUYORUZ"

"Soruyoruz" diyen Murtazaoğlu, "Depremin en kritik saatlerinde ilgili bakanlıklar neredeydi? Deprem için toplanan bağışlar, afet vergileri nerede? Depremde kaybolan çocuklara ne oldu? Bizler depremde yaşanan hiçbir şeyi unutmadık, affetmiyoruz. 11 ilin karanlığa, enkaza, soğuğa ve açlığa mahkum edilmesi unutmuyor, affetmiyor, hesap soruyoruz. Gün gelecek, enkaz altında bırakılan, çadır bulamadığı için şiddet gördüğü yerlere dönen, erken yaşta evlendirilmeye çalışılan, depremde kaybolan çocuklarını arayan herkesin hesabını bu iktidardan ve yandaşlarından yaptıkları ve söyledikleri her şeyi tek tek hatırlatarak soracağız" dedi.