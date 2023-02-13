Depremin etkisiyle evler kaydı, arabalar altında kaldı

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 16:28

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 17:18

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ilde büyük tahribata neden olan depremde 8'inci güne girildi.

Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep ve Diyarbakır’da ağır yıkıma yol açan 6 Şubat'taki deprem, 13.5 milyon kişiyi etkiledi.

YÜZLERCE EV, CAMİ, OKUL VE İŞYERİ YIKILDI

Depremden etkilenen 10 ilden biri olan Adıyaman'da depremin şiddetli sarsıntının etkisiyle yüzlerce ev, cami, okul ve işyeri yıkıldı, park halindeki birçok araç hasar gördü.

Kentten yeni gelen görüntüler ise felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Söz konusu görüntülerde, depremin etkisiyle evlerin kaydığı ve arabaların da altında kaldığı görüldü.

En az 4 bin 10 kişinin hayatını kaybettiği kentte, 12 bin 864 kişi yaralandı. Kent genelinde bin 61 bina yıkılırken, bin 158 binanın da ağır hasar aldığı kaydedildi.