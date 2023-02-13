Depremin etkisiyle evler kaydı, arabalar altında kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'dan gelen son görüntüler, felaketin boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Görüntülerde, depremin etkisiyle evlerin kaydığı ve arabaların altında kaldığı görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 16:28
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ilde büyük tahribata neden olan depremde 8'inci güne girildi. 

Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep ve Diyarbakır’da ağır yıkıma yol açan 6 Şubat'taki deprem, 13.5 milyon kişiyi etkiledi.

YÜZLERCE EV, CAMİ, OKUL VE İŞYERİ YIKILDI

Depremden etkilenen 10 ilden biri olan Adıyaman'da depremin şiddetli sarsıntının etkisiyle yüzlerce ev, cami, okul ve işyeri yıkıldı, park halindeki birçok araç hasar gördü.

Kentten yeni gelen görüntüler ise felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Söz konusu görüntülerde, depremin etkisiyle evlerin kaydığı ve arabaların da altında kaldığı görüldü.

En az 4 bin 10 kişinin hayatını kaybettiği kentte, 12 bin 864 kişi yaralandı. Kent genelinde bin 61 bina yıkılırken, bin 158 binanın da ağır hasar aldığı kaydedildi.


adıyaman deprem hasar

İlgili Haberler

Son Dakika... AFAD saatler sonra açıkladı: Can kaybı 31 bin 643'e yükseldi

Son Dakika... AFAD saatler sonra açıkladı: Can kaybı 31 bin 643'e yükseldi
Adıyaman'da yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı

Adıyaman'da yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı
Prof. Dr. Sözbilir: Adıyaman ve Hatay’da binaların yıkılmasının en önemli sebebi 'Zemin Sıvılaşması'

Prof. Dr. Sözbilir: Adıyaman ve Hatay’da binaların yıkılmasının en önemli sebebi 'Zemin Sıvılaşması'

En Çok Okunan Haberler