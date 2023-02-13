Adıyaman'da yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmanın hızla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhitliğini üstlenen ve şu ana kadar 123 kişinin ölümüne neden olduğu değerlendirilen Şükrü İşitmen hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelinin Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı ifade edildi.
Şüphelinin adli işlemleri için Besni ilçesine getirileceği, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
- TCDD'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması
- MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı
- Yandaş Sevda Türküsev'den skandal sözler
- Muhabir Öztürk'ün kurtarma ekiplerine müdahalesine tepki
- Can kaybında büyük artış!
- Musk'tan son dakika UFO paylaşımı!
- İsrailli hahamdan 'ilahi adalet' çıkışı
- MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayımladı
- Barajların, depreme etkisini anlattı