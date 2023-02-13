Adıyaman'da yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı.

AA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 10:17
Adıyaman'da yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı
Abone Ol google-news

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmanın hızla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhitliğini üstlenen ve şu ana kadar 123 kişinin ölümüne neden olduğu değerlendirilen Şükrü İşitmen hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelinin Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı ifade edildi.

Şüphelinin adli işlemleri için Besni ilçesine getirileceği, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

 


adıyaman müteahhit Bina deprem

İlgili Haberler

Tek tek sıraladı... İşte Hatay'da depremde yıkılan binalar ve müteahhitleri!

Tek tek sıraladı... İşte Hatay'da depremde yıkılan binalar ve müteahhitleri!
Kameralar taranıyor: Kaçan müteahhitler için polis ve jandarma teyakkuzda

Kameralar taranıyor: Kaçan müteahhitler için polis ve jandarma teyakkuzda
70 kişi yaşamını yitirmişti: Müteahhit Hasan Alpargün de Erdoğan'a uydu!

70 kişi yaşamını yitirmişti: Müteahhit Hasan Alpargün de Erdoğan'a uydu!

En Çok Okunan Haberler