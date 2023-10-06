Depremin üzerinden 8 ay geçti: Yurttaşa değil, ranta eğilim!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.10.2023 - 03:00

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üstünden sekiz ay geçmesine karşın AKP iktidarı bölgedeki sorunlara çözüm bulmak yerine rantı seçti. 11 ilin etkilendiği depremlerde 50 binden fazla kişi yaşamını yitirirken 107 bin 204 kişi ise yaralanmıştı.

Evsiz kalan ve çadır kentlerde yaşamaya başlayan depremzedeler, kışın soğukla, yazın yüksek sıcaklıklar ve sel felaketleriyle mücadele etti. Yurttaşlar mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini beklerken AKP sermaye projelerine hız kesmeden onay verdi. Depremzedeler temel ihtiyaçlarını karşılayamazken kıyı dolgusu, yüksek mimari, ormana maden ve enerji santralları gibi birçok projeye izin çıktı. Depremin hemen ardından afet bölgesi ilan edilen 11 ilde toplamda 415 proje için adım atıldı. Daha önce süreci başlatılanların da içinde bulunduğu 399 projeye ise onay verildi.

Deniz dolguları depremin en ağır hasarı verdiği şehirlerden olan Hatay’da sıklıkla kullanılıyor. Depremin ardından Hatay’daki deniz dolgusu üzerine yapılan parkın çökmesi sonucu şehir sular altında kalmıştı. Uzmanların ısrarla söylediği “Deniz dolgusu doğayla inatlaşmaktadır” sözlerine karşın bundan geri adım atılmadı.

SÖZDE YATAY MİMARİ

Depremin öncesinde ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her ne kadar yatay mimari vurgusu yapsa da bu söylemler sözde kaldı. Deprem bölgelerinde yapılmak istenen dikey mimari yapılara bir bir onay verildi. Cumhuriyet, Şanlıurfa’daki 11 katlı ve Gaziantep’teki 18 katlı otel projelerine verilen onayı daha önce gündeme getirmişti.

İHALE YAPILMADAN YANDAŞA VERİLDİ



Depremin üzerinden aylar geçmesine karşın hâlâ bazı yurttaşların barınma sorunu devam ediyor. Yaşanan felaketin ardından iktidar hızlıca konut çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Ancak AKP bu yaşanan dramı da kendi lehine çevirerek rant kapısı yarattı. Düzenlenen ihalelerde “21B pazarlık usulü” kullanılarak istenilen şirketler çağrıldı. İhaleler AKP’li yöneticiler, dünürler ve aile dostlarına dağıtıldı. Ayrıca bazı ihaleler daha önce yaptıkları inşaatlarda sorun yaşanan şirketlere teslim edildi.