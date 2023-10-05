Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 18:35

Güncelleme: 05.10.2023 - 18:46

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde saat 18.23 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 11.03 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLAMIŞTIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesinde 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."