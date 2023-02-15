Depremin vurduğu Hatay'da gazetecilik... Haberler o tarihte durdu

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 11:44

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 12:07

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açtığı illerden biri olan Hatay'da felaketin yerel medyaya etkisini gösteren çarpıcı bir görüntü ortaya çıktı.

Öncesinde dinamik bir habercilik faaliyetinin sürdüğü ve birçok yerel medya organının bulunduğu kentte, internet haber sitelerindeki takvimler de 6 Şubat'ta durdu.

Depremin yaşandığı günün sabahı itibariyle kentte yayın yapan yerel haber sitelerinin bir çoğu faaliyetlerine devam edemedi.

Sitelerde yayınlayan son haberlerin tarihleri, dramatik tabloyu ortaya koydu.

İşte Hatay merkezli bazı yerel haber siteleri ve girdikleri son haberler:

FELAKETTEN ÖNCE BİR HABER: 'OLASI DEPREMDE ÇÖKEBİLİR'

Hatay'ın yerel siteleri arasında yayınlarına yaklaşık 2 haftadan fazladır devam etmediği görülen Yorum Gazetesi'nde yer alan bir haber ise hayli dikkat çekiyor.

Kentte aralık ayında meydana gelen depremler nedeniyle bir evin duvarında yaşanan çatlaklara ve evde yaşayan 6 kişinin durumuna yer verilen haberde şu ifadeler kullanmış:

"Deprem fay hattında bulunan ilimiz geçtiğimiz bir ayda 2 defa sallanırken deprem gerçeği bir kez daha gözler önüne serildi.

Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde tek katlı yer evinde ikamet eden aile, iki kez üst üste yaşanan depremde korkuyu yaşadı. Evin duvarları birçok yerden çatlarken toplam 6 kişinin yaşadığı evin çatısının çökmemesi büyük şans olarak değerlendirildi.

Damar rahatsızlığı dolayısıyla ayağı kesilen, engelli duruma düştüğü nedeniyle çalışamayan S.Z. adlı vatandaşın eşi de hipertansiyon rahatsızlığı nedeniyle hasta durumunda.

Narlıca Mahallesi’nde 2’si ortaokula 2’si liseye giden ailenin toplam 4 çocuğu, zor şartlar altında eğitimlerini tamamlamaya çalışırken, geceleri de olası depremde çatının çökme ihtimali nedeniyle korku içerisinde yaşıyor.

Yorum Gazetesi olarak sorumlu yayıncılık gereği bu ciddi ve vahim durumu kamuoyuna açıklarken, Hatay Valiliği’nin, ilgili devlet kurumlarının ve hayırsever insanların ihtiyaç sahibi bu aileye sahip çıkmasını ve gereken desteği vermesini bekliyoruz."

DEVAM EDENLER DE VAR

Kentte halen yayın faaliyetine devam eden sınırlı sayıda haber sitesi bulunuyor. Bunlardan bazıları:

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran depremde 18 gazetecinin ve 17 gazetecinin birinci derecede yakınının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.