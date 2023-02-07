Türkiye Gazeteciler Cemiyeti açıkladı: Enkaz altında gazeteciler var

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:21

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 18:21

TGC, deprem bölgesindeki illerde zor koşullarda görev yapan gazetecilere yönelik olarak yazılı açıklama yaptı.

TGC açıklaması şöyle:

“Türkiye’deki en büyük afetlerden birini yaşıyoruz. Depremlerin etkilediği illerde yaşayan ve çok zor koşullarda çalışan meslektaşlarımıza ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Yakınlarını kaybeden meslektaşlarımızın acısını paylaşıyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Hatay’da görev yapan Demirören Haber Ajansı çalışanı İzzettin Nazlı ve ailesinin de enkaz altında olduğunu üzüntüyle öğrendik. TGC’nin İskenderun Temsilcisi Akın Bodur’a da hiçbir şekilde ulaşamadık. Bu konuda bilgi sahibi olan meslektaşlarımızın bize ulaşmasını bekliyoruz. Depremin etkilediği tüm illerde ve Hatay’da enkaz altında olan binlerce yurttaşımıza en kısa sürede ulaşılmasını ve sağlıklarına kavuşmalarını umut ediyoruz.”