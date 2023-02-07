Türkiye Gazeteciler Cemiyeti açıkladı: Enkaz altında gazeteciler var

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Hatay’da görev yapan Demirören Haber Ajansı çalışanı İzzettin Nazlı ve ailesinin de enkaz altında olduğunu, TGC’nin İskenderun Temsilcisi Akın Bodur’a da ulaşamadıklarını açıkladı. Bu konuda bilgi sahibi olan meslektaşların haber vermelerini bekleyen TGC, geçmiş olsun mesajı yayımladı.

ANKA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:21
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti açıkladı: Enkaz altında gazeteciler var
Abone Ol google-news

TGC, deprem bölgesindeki illerde zor koşullarda görev yapan gazetecilere yönelik olarak yazılı açıklama yaptı.

TGC açıklaması şöyle:

“Türkiye’deki en büyük afetlerden birini yaşıyoruz. Depremlerin etkilediği illerde yaşayan ve çok zor koşullarda çalışan meslektaşlarımıza ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Yakınlarını kaybeden meslektaşlarımızın acısını paylaşıyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Hatay’da görev yapan Demirören Haber Ajansı çalışanı İzzettin Nazlı ve ailesinin de enkaz altında olduğunu üzüntüyle öğrendik. TGC’nin İskenderun Temsilcisi Akın Bodur’a da hiçbir şekilde ulaşamadık. Bu konuda bilgi sahibi olan meslektaşlarımızın bize ulaşmasını bekliyoruz. Depremin etkilediği tüm illerde ve Hatay’da enkaz altında olan binlerce yurttaşımıza en kısa sürede ulaşılmasını ve sağlıklarına kavuşmalarını umut ediyoruz.”


Gazeteci 6 Şubat depremi deprem

İlgili Haberler

Deprem bölgesindeki yurttaşlardan Bakan Kirişci’ye tepki: 'Bir vinç getiremediniz, devletsiniz değil mi?'

Deprem bölgesindeki yurttaşlardan Bakan Kirişci’ye tepki: 'Bir vinç getiremediniz, devletsiniz değil mi?'
Mansur Yavaş'tan deprem bölgesi için çağrı

Mansur Yavaş'tan deprem bölgesi için çağrı
İngiltere, depremde 3 İngiliz vatandaşının kayıp olduğunu bildirdi

İngiltere, depremde 3 İngiliz vatandaşının kayıp olduğunu bildirdi

En Çok Okunan Haberler