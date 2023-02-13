Depremin yaralarını sarmaya yetişemeyen Kızılay'ın üst yönetimi iktidara yakınlığıyla dikkat çekiyor

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 07:46

On binlerce yurttaşımızın yaşamına mal olan depreme zamanında müdahale edilmesine çok geç kaldığı kamuoyunca bilinen Kızılay’ın, AKP’nin arka bahçesi gibi bir üst yönetime sahip olduğu belirlendi. Cumhuriyet’in yaptığı saptamalara göre, Kızılay’ın üst yönetimini oluşturan kişiler ve bağlantıları şöyle sıralanıyor:

- Kerem Kınık (genel başkan): AKP’den il genel meclis üyeliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık Komisyonu başkanlığını üstlendi. İslam Konferansı Örgütü İnsani Yardım Fonu’na üye olan ve 2000 yılında İngiltere’de kurulan Yeryüzü Doktorları’nın Türkiye başkanlığını 2015’e kadar yaptı. Kızılay Başkanı olduktan sonra, Kızılay’ın Yeryüzü Doktorları Derneği’ne hayvan kesme ve dağıtma karşılığı 1 milyon 295 bin lira ödeme yaptığı ortaya çıktı. Genel başkanlığı döneminde, Kızılay üzerinden AKP’li birçok kurucu ve üyeye sahip Ensar Vakfı’na 7 milyon 925 bin dolarlık bağış yaptı. Darbe girişiminde bulunan casusluk örgütünün başı Fethullah Gülen’e 2012’te Pensilvanya’da yaptığı ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı. 2013’te de Fethullah Gülen’in hastalanması üzerine kendisine acil şifalar bildiren bir ileti gönderdi.

- Fatma Meriç Yılmaz (genel başkan yardımcısı): AKP iktidarı döneminde Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin Sağlık Bakanlığı adına devrini gerçekleştirdi.

- Oğuz Can (Genel başkan yardımcısı): AKP’nin birçok görevi birden üstlenen bürokratlarından. AKP yönetimindeki İstanbul Belediyesi’nin şirketlerinden İsbak AŞ’de Ar-ge müdürlüğü, İstanbul Enerji AŞ’de Etüt ve proje müdürlüğü, İSTAÇ AŞ’de sistem geliştirme müdürlüğü görevlerini yürüttü. Yine AKP iktidarı döneminde enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı enerji genel müdürlüğü, TPIC yönetim kurulu üyeliği, enerji bakanlığı bakan danışmanlığı, enerji verimliliği ve çevre dairesi başkanlığı ve Temsan yönetim kurulu üyeliği üstlendi. 2021’de Nükleer Düzenleme Kurumu başkan yardımcılığına da getirildi.

- Yusuf Razaman Saygılı (genel sekreter): AKP’ye yakın Müstakil İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana şubesi kuruluşunda yer aldı.

- Murat Ellialtı (genel sekreter yardımcısı): AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde görev yaptı. Boğaziçi Üniversitesi’nde yürütülen AKP politikalarında etkin olduğu bilinen ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne karşı kurulan Boğaziçi Üniversiteliler Derneği’nde başkanlık ve başkanlık yardımcılığı görevlerini (BURA) üstlendi. AKP’nin üniversiteye rektör olarak atadığı Naci İnci ile rektör yardımcısı olarak atadığı Fazıl Önder Sönmez’in de bu derneğe üye oldukları biliniyor. AKP’den İstanbul il genel meclisi üyeliği de yapan Ellialtı, kardeşi Hurşit Ellialtı’yı Kızılay’a bağlı Gayrimenkul Bakım A.Ş’ye genel müdür olarak getirdi.

- Yasir Yılmaz (yönetim kurulu üyesi): AKP döneminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi’ne bağlı Emlak Konut GYO AŞ’de Uygulama Daire Başkanlığı görevine getirildi. Eski AKP milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu. 2018’de AKP’den Kütahya Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu.

- Esra Özkoç (yönetim kurulu üyesi): 2012’de AKP Antalya İl Yönetim Kurulu’ndaydı. 2013-2017 arasında AKP Antalya İl Kadın Kolu başkanlığını üstlendi.

- Emre Koç (yönetim kurulu üyesi): Birçok AKP kurucu ve yöneticisinin geçmişte çeşitli görevler üstlendiği Milli Türk Talebe Birliği’nin üyesi. Aynı zamanda, AKP’ye ve çeşitli tarikatlara yakın birçok dernek ve vakfın oluşturduğu Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu’nda da üye. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın paydaşlığında programlar düzenleyen TGSP’nin yönetim kurulu başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu. Ustaosmanoğlu, İsmailağa cemaatinin gençlik yapılanması olan Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği’nin de kurucusu aynı zamanda. TGSP’ye üye olan kuruluşlar arasında; cumhurbaşkanının akrabalarının da yöneticisi olduğu TÜRGEV, Okçular Vakfı dışında Genç MÜSİAD, Hüdayi Vakfı, Cihannüma Dayanışma Derneği, Ümmet Gençleri Derneği, Türkiye Diyanet Vakfı, Beşir Derneği, Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği ve benzeri örgütler de yer alıyor. TGSP’nin yöneticileri arasında AKP milletvekili adayları da bulunuyor.

- Şükrü Can (yönetim kurulu üyesi): Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çeşitli kademelerinde yönetici olarak çalıştı.

- Yener Tanık (yönetim kurulu üyesi): AKP döneminde Siirt Belediye Başkan Yardımcılığı, Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri başkan yardımcılığı yaptı. 2013’te AKP’den Siirt Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.