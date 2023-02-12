Kızılay’ın Malatya’da 2021’de bitirileceği planlanan çadır tesisi hâlâ açılamadı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 07:39

Depremzedeler çadır beklerken 2020 yılında Malatya’da temeli atılan ve 2021’de açılacağı söylenen Malatya Çadır & Tekstil Üretim Merkezi’nde üretime geçilemedi. Kızılay’ın 2021’de açılacağını söylediği ancak bir türlü çadır ve tekstil üretimine başlayamayan Malatya Çadır & Tekstil Üretim Merkezi’ne depremzedeler sığındı.

Kızılay yetkilileri, 2020’de İstanbul Rumeli Hisarı’nın üst kısmında aylık 12 bin dolara Boğaz manzaralı ve yüzme havuzlu tarihi ahşap köşk kiraladı. Kiralama işlemi için 10 bin dolar da emlakçı payı ödendiği ortaya çıkmıştı. Köşke alınan mobilyalar ile yapılan tadilata 600 bin TL harcandı. Aynı yıl Malatya’da inşasına başlanan Malatya Çadır & Tekstil Üretim Merkezi ise hâlâ çadır ve tekstil üretimine başlayamadı. Binanın inşaatını da yine Kızılay’ın iştiraki olan Kızılay Sistem Yapı Şirketi üstlendi. Tesisinin ilk olarak 2021’de çadır üretimine başlaması planlanıyordu. Ancak bu tarih 2022’ye ertelendi. Fakat 2023’e gelindiğinde Malatya’daki çadır üretim tesisi halen üretime geçmedi. Kızılay ile yaptığımız görüşmede aldığımız bilgi ise daha acıydı. Konteyner üretimi yapıldığını ifade eden yetkili, fabrikanın boş çadır ve tekstil üretimi için henüz bitirilemediği için boş olan kısmında ise depremzedeleri ağırladıklarını ifade etti.

DEPREMZEDELERİN İSYANI: DONARAK ÖLECEĞİZ!

Depremlerin ardından yıkılan birçok bina nedeniyle depremzedeler barınma sorunu yaşıyor. Kahramanmaraş’ta evleri yıkılan ve kendilerine çadır verilmediği için ailesiyle arabalarında kalmak zorunda olan Nezir Çakmak isimli depremzede, “Burada soğuktan öleceğiz. Burada birçok aile şu an bizim durumumuzda” dedi. Çakmak, AFAD ve ve Kızılay’ın çadır vermediğini belirterek duruma tepki gösterdi.