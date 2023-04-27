SES Adıyaman raporunu açıkladı: Deprem bölgesinde salgın hastalık arttı
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Adıyaman’daki deprem çalışmalarına ilişkin bir rapor yayımladı.
Raporda kentteki eksikliklere dikkat çekilirken depremin kadın ve çocukları derinden etkilediğine vurgu yapılarak şöyle denildi: “Kentin genelinde yapılan çocuk ruh sağlığı çalışmaları sonucunda sahada çocukların ciddi manada psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu gözlendi. Deprem bölgesinde yaygın olarak kadın sağlığı merkezli poliklinikler açılmalıdır. Her türlü hizmetin özellikle ücretsiz olduğu vurgulanmalıdır.”
Yapılan muayenelerde salgın hastalıkların arttığına dikkat çekilden raporda, “İdrar yolu enfeksiyonu, ishal, kabızlık, adet düzensizliği, anksiyete bozukluğu, beslenme bozuklukları, uykusuzluk, kaşıntı, uyuz, baş ağrısı, sırt ağrısı, egzema gibi hastalıklar yaygınlaştı” ifadeleri yer aldı.
Raporda öneriler şu şekilde sıralandı:
- Deprem bölgesinde toplum nezdinde çocuk ruh sağlığına dair farkındalık artırılsın.
- Psikolojik desteğe ihtiyacı olan çocuklar belirlensin.
- Çocuk ve yetişkin ruh sağlığı hizmeti verebilecek mobil ekipler oluşturulsun.
- Gezici sağlık hizmetinin aktif hale getirilme.
- Sahada edinilen tecrübeler sonucu yapılacak geri bildirimlerle sistemin aksaklıkları giderilsin.
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