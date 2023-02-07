Depremle ilgili provokatif paylaşıma 4 gözaltı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:04

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 10:06

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) deprem sonrasında sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen hesap sayısının 90'a çıktığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır. Ayrıca Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli yaşanan depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 90 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer hesap yöneticileri ile ilgili iş ve işlemler devam etmektedir" denildi.