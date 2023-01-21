Peugeot, B segment elektrikli satışlarında Avrupa liderİ

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 11:42

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 15:32

Peugeot, elektrikli B segment satışlarında 2022 yılını Avrupa’da lider olarak tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, 2022 yılında Avrupa’da toplam elektrikli binek ve hafif ticari araç satışlarında B segmentinin lideri oldu. Bu segmentte satılan her 4 araçtan 1’i Peugeot olarak kayıtlara geçti.

Peugeot, 29 ülkeyi kapsayan 2022 Avrupa satış rakamlarında birden fazla alanda liderlik elde etti. Peugeot, e-208 ve e-2008 başta olmak üzere Avrupa’nın en çok satan 2 modeli sayesinde 2022 yılı B segment elektrikli araçlar arasında lider oldu.

Peugeot 208, 2022 yılında Avrupa B segment binek otomobil pazarında en çok satan otomobil olurken, tamamen elektrikli versiyonu e-208 de yine aynı segmentte Avrupa’nın en çok satan otomobili oldu.

Elektromotorları ile Peugeot e-208 ve e-2008, 2022 yılında Avrupa’da 76 binin üzerinde kullanıcıya ulaştı.

Peugeot için 2023'ün elektrik yılı olacağı belirtildi. Yılın ilk yarısından itibaren, markanın tüm modelleri bir veya daha fazla elektromotorlu (tamamen elektrikli, şarj edilebilir hibrit veya hibrit) versiyonla satışa sunulacak.

Peugeot, 6 Ocak 2023’te Las Vegas’ta tamamen elektrikli Peugeot Inception konseptini de tanıtmıştı.