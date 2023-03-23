Depremle yarılan dağ, doğal göletler oluşturdu
Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da Amanos Dağları’nın zirvesinde fay hattının geçtiği bölgede dağlardan kopan dev kaya parçaları doğal göletlerin oluşmasına neden oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilde yarattığı ağır yıkımın yaraları sarılmaya çalışılırken, depremlerin doğada yarattığı etkiler de ortaya çıkmaya devam ediyor.
Depremde en ağır yıkımın yaşandığı illerden olan Hatay'da Amanos Dağları’nın zirvesinden düşen kaya parçaları doğal göletler oluşturdu.
Değirmendere Mahallesi’nde dağlardan kopan dev kayalar iki ayrı noktada doğal gölet oluşturdu.
Deprem sonrası göl manzarasının oluştuğu Amanos Dağları Kaledibi Mahallesi’nde tarihi ipek yolu üzerinde bulunduğu belirtildi.
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