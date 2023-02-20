Depremin ardından korkunç görüntü... Yollar yarıldı, dağlardan parça koptu
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi kırsalında yollarda yarıklar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde de hasara yol açtı.
Depremlerden etkilenen Adıyaman-Çelikhan karayolunda oluşan derin yarıklar ve kaymalar, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Yaylakonak Beldesi'nde de deprem nedeniyle bazı dağlardan dev kaya parçaları koptu.
Dağlardan koparak yollara düşen kayalar ekiplerce kaldırıldı.
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