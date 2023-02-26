Depremzede çiftçilerden hükümete çağrı: 'Yem ve ilaç bulamıyoruz...'

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 18:10

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 18:10

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası en çok hasar alan yerlerden biri olan Hatay’ın Defne ilçesindeki hayvancılar ve çiftçiler, hükümete seslendi. Bölgede hayvancılık yapan bir yurttaş; yem, ilaç ve çadır çağrısında bulundu.

İLAÇ VE YEM SORUNU

Yurttaş şunları söyledi:

“Hatay’ın Defne ilçesinin Değirmenyolu Mahallesi’nde hayvancılık yapan bir arkadaşınızım. Burada depremden sonra oluşan ciddi sorunlarımızdan biri olam hayvan üreticileri ve çiftçilerde büyük sıkıntılarımız var. İlaç temin etmekte, yem temin etmekte sıkıntı çekiyoruz. Devlet yetkililerinden ricamız bizim bu sesimizi duymalarını rica ediyoruz. 20-21 gün oldu devletten bize bir sefer dört çuvallık bir yem tedarik ettiler. Kaymakamlığımıza derdimizi anlattık. Sayın valiye muhtar aracılığıyla derdimizi izah ettik. Hatta geçen hafta sayın Süleyman Soylu Defne ilçesinin bütün muhtarlarını toplayıp dertlerini dinleyip, depremzedelerin yardımına el atacağına dair sözleri vardı. Aradan bir hafta geçti, biz üreticiler olarak hala bir şey görmedik.

EN ÖNEMLİ İHTİYAÇLARDAN BİRİ ÇADIR

Devletimizden, devlet yöneticilerimizden bu konuda biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Mümkün mertebe bize el uzatırlarsa, devletin elini görürsek çok memnun olacağız. Bir de çadır ihtiyacımız var, önemli sıkıntılardan biri de bu. Gıda yardımı konusunda gönüllü arkadaşların ve belediyelerin çok yardımı oldu. Yardım eden herkese teşekkür ediyoruz. Üreticiler olarak sesimizin duyulmasını istiyoruz. Burayı terk etmek istemiyoruz. Bu toprakları, bu vatanı bırakmak istemiyoruz. Şartlar ne olursa olsun buradan ayrılmak istemiyoruz. Devletin şevkatli yardımını bekliyoruz. İlgililer sesimizi duyarsa çok memnun oluruz.”