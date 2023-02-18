'Bisiklet' almak için biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışladılar
Bitlis'te Mustafa (10) ve Musab Koçyiğit (12) kardeşler bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı, yazdıkları not ile depremzedelere ulaştırılması için AFAD İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Kahramanmaraş merkezli 11 kentte yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından Bitlis’te yaşayan Mustafa (10) ve Musab Koçyiğit (12) kardeşler, bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı, depremzedeler bağışladı.
"KEŞKE ELİMİZDEN FAZLASI GELSEYDİ"
AFAD İl Müdürlüğü'ne giden kardeşler, "Kumbaramızda biriktirip bisiklet alacağımız paraları depremzede kardeşlerimize gönderiyoruz. Keşke elimizden fazlası gelseydi daha fazla yardım etmek isterdik. Allah'a dua ediyoruz, bir daha böyle bir felaket yaşatmasın bizlere. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz" yazılı not ile birlikte parayı ekiplere teslim etti.
Bitlis AFAD yetkilileri ise kardeşlere teşekkür etti.
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