Son Dakika: AFAD duyurdu... Muğla'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Muğla'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 17:48
Son Dakika: AFAD duyurdu... Muğla'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.08 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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