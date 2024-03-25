Son Dakika: AFAD duyurdu... Muğla'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Muğla'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.08 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 25, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz - [179.60 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-03-25
Saat:17:25:29 TSİ
Enlem:35.07583 N
Boylam:27.46917 E
Derinlik:7.08 km
Detay:https://t.co/XWR8KkNrq1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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