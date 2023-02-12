Sağlıkçılar tepki depremde hasar gören binalar için tepki gösterdi: ‘Şehir hastanelerini yapanlar yargılansın’

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 07:33

TTB Aile Hekimliği Kolu üyesi Dr. Ahmet Mehlepçi, depremin ardından Hatay’a giden ilk ekipte bulunduğunu belirterek “Hatay’a gittiğimizde koordinasyon sorunu vardı. AFAD ekipleri de ne yapacaklarını bilmiyordu. Göçük altından çıkarılanlara yardım etmek istedik ancak malzeme yoktu. Aile sağlığı merkezlerinin hepsi kullanılamaz haldeydi” dedi.

"4 GÜN SONRA OKSİJEN TÜPÜ"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Başkanı Dr. Emrah Kırımlı da Hatay’daki tüm hastanelerin depremden etkilendiğinin altını çizdi. Kırımlı, “Hastaneler bu kadar zarar görmeseydi binlerce insanın hayatı kurtulabilirdi. Hatay Şehir Hastanesi kullanılamaz durumda. Göl alanına yapıldığı için alt katını su basmış. Hastaneye giden yollar yıkıldığı için insanlar hastaneye ulaşamadı. Binaları yapanlar gibi şehir hastanelerini yapanlar da yargılanmalı. İl, ilçe sağlık müdürlükleri bile yıkılmış. Daha vahimi deprem sırasında hastanede olan insanlar tahliye edilemedi, orada kaldılar” dedi. Kırımlı, bölgedeki sağlık hizmetiyle ilgili de “Oksijen tüpü depremden dört gün sonra geldi. Ameliyat yapacaksınız, elllerinizi yıkayacak su bulamıyorsunuz” dedi.