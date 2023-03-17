Depremzedeler 'Devlet destek vermiyor' gerekçesiyle otellerden çıkartılıyor: Yine yersiz yurtsuzlar

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 04:00

Depremde evlerini kaybeden yurttaşlar geçici olarak çevre iller ve tatil beldelerindeki otellere yerleştirildi. Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) 13 Şubat’ta paylaştığı verilere göre 21 ildeki otellere 100 bine yakın depremzede yerleştirildiği kaydedildi. Bazı tesisler yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte depremzedelere tarih vererek oteli boşaltmalarını istedi. Gidecek yerleri olmayan depremzedelerin, otelden çıkarıldıktan sonra ne yapacaklarına ilişkin endişeleri var.

Deprem sonrası ailesiyle birlikte Hatay’dan Mersin’e gitmek zorunda kalan iki çocuk annesi C.A. ve ismini vermek istemeyen bir depremzede, aileleriyle birlikte kaldıkları otellerde yaşadıkları zorlukları Cumhuriyet’e anlattı.

(Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte depremzedeler geçici olarak barındıkları otellerden çıkartılmak isteniyor.)

"TEMEL İHTİYAÇLARA ERİŞEMEDİK"

İki çocuk annesi C.A., depremden sonra bir süre Hatay’da prefabrik bir eczanede kaldıklarını fakat daha fazla kalmaya elverişli bir ortam olmaması nedeniyle en yakın şehir Mersin’e gitmeye karar verdiklerini anlattı. Nerede kalacaklarını bilmeden yola çıktıklarını belirten C.A., “Buraya yan otelde kalan depremzede arkadaşımın sayesinde geldik. Kaldığımız otel yazlık bir otel ve geldiğimizde sıcak su, battaniye gibi temel ihtiyaçlara erişemedik. Yalnızca yatmak için oteli kullanıyorduk. Otel personeli ilk günlerde bize fazlasıyla yardımcı oldu. Daha sonra verdikleri kahvaltı ve yemeği kestiler. Bizler de çevredeki depremzedeler için kurulan aşevlerinde yemek ihtiyaçlarımızı karşılamaya başladık” diye konuştu.

Kaldıkları otelin kapalı olduğunu ve devletin çağrısıyla depremzedeler için açıldığını belirten C.A., devletin otele yardım sözü verdiğini ancak bu söz tutulmadığı için otel yönetiminin mecburen onları çıkartmak zorunda kaldığını belirtti. C.A., “Otel yönetimi bize 1 Mart’ta çıkmamızı söyledi. Daha sonra 15 Mart’a kadar kalabileceğimizi fakat bu süreden sonra paralı kalmak zorunda olduğumuzu belirttiler. Biz 7 kişi kalıyoruz ve kişi başı 150 TL vermemiz gerektiğini açıkladılar. Biz de mecburen kabul ettik. Daha sonra ev bulduk ve bir süre daha burada kalmak için otelle görüştük. Şu an ayın 20’sine kadar kalmamız için süre verdiler. Yeni evimize taşınmayı bekliyoruz” diye konuştu. C.A., ayrıca devletin depremzedelere verileceği söylenen on bin liralık desteğin henüz kendisine ve ailesine verilmediğini kaydetti.

"YEMEK YEDİĞİMİZ YERE PARAVAN"

Hatay’dan Mersin’e ailesiyle gelen ve ismini vermek istemeyen bir depremzede ise “Buradaki otel bizi ağırlayacağını söyledi ve ailemle beraber 8 kişi geldik. Otel yönetimi bize 5 gün kalabileceğimizi ve daha sonra otelden gitmemiz gerektiğini belirtti. Daha sonra ise kalabileceğimizi fakat yemek vermeyeceklerini söylediler. Bizim yemek yediğimiz yere de otelde kalan diğer kişilerin rahatsız olduğu gerekçesiyle paravan çekmişlerdi. Üç hafta boyunca orada kaldık ve devletin otele bizler için yardım yapmadığını söyleyerek bizi çıkarttılar. Şu anda da bir arkadaşımızın evine geldik orada kalıyoruz. Çocuklarımız olduğu için bu süreçte daha çok zorlandık” diye belirtti.