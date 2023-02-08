Depremzedelere e-Devlet üzerinden nasıl yardım edilir? e-Devlet'e hangi hizmetler getirildi?

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 15:14

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 15:14

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından depremzedelere yardım yapabilmek için e-Devlet sistemine iki yeni hizmet getirildi. Yardımda bulunmak isteyen yurttaşlar, ''Depremzedelere e-Devlet üzerinden nasıl yardım edilir?'' sorusunu soruyor. İşte ayrıntılar...

E-DEVLET'E HANGİ HİZMETLER GETİRİLDİ?

e-Devlet sistemine getirilen iki yeni hizmetten ilki, depremden zarar gören vatandaşlara kan vermek isteyenlere yardımcı olacak. Kan bağışçıları, en yakın kan bağış merkezini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Türk Kızılay'ın e-Devlet Kapısı'ndaki "En Yakın Kan Bağış Merkezi" hizmetiyle en yakın noktada bulunan merkeze ait adres, telefon ve çalışma saati bilgileri harita üzerinden görüntülenebilecek. Ayrıca haritadan seçilen kan bağış noktasına yol tarifi de alınabilecek.

e-Devlet sistemine getirilen ikinci yenilik ise "Deprem Bağış Kampanyası" adı altında yurttaşların maddi yardım yapabileceği bir hizmet oldu.

DEPREMZEDELERE E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YARDIM EDİLİR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin ikinci hizmetiyle de nakdi bağışların güvenli bir şekilde depremzedelere ulaştırılması hedefleniyor.

Yurttaşlar, AFAD'a ve Türk Kızılay'a ait iki ayrı "Deprem Bağış Kampanyası" hizmetiyle kredi kartlarını kullanarak e-Devlet Kapısı üzerinden bağışta bulunabilecek.

e-Devlet Kapısı, bağış yapmak isteyenlere, ödeme aşamasında üç boyutlu güvenlik sistemi (3D Secure) koruması da sağlayacak.