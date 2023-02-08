Depremzedelere yardım için e-Devlet'te iki yeni hizmet
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, depremzedeler için kan bağışı ve nakdi yardım yapacak yurttaşlara yönelik iki yeni hizmeti e-Devlet Kapısı'nda kullanıma açtı.
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken yurttaşlar da imkânlarını seferber etti.
Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları, yapılacak yardımları organize etmek üzere çalışmalar yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de depremzedelere yardım ulaştırmak ve bağış yapmak isteyen yurttaşlara güvenli yöntemler sunmak amacıyla e-Devlet Kapısı'nda iki yeni dijital hizmet geliştirdi.
Bunlardan ilki, depremden zarar gören yurttaşlara kan vermek isteyenlere yardımcı olacak. Kan bağışçıları, en yakın kan bağış merkezini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Türk Kızılay'ın e-Devlet Kapısı'ndaki "En Yakın Kan Bağış Merkezi" hizmetiyle en yakın noktada bulunan merkeze ait adres, telefon ve çalışma saati bilgileri harita üzerinden görüntülenebilecek. Ayrıca haritadan seçilen kan bağış noktasına yol tarifi de alınabilecek.
KREDİ KARTIYLA BAĞIŞ
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin ikinci hizmetiyle de nakdi bağışların güvenli bir şekilde depremzedelere ulaştırılması hedefleniyor.
Yurttaşlar, AFAD'a ve Türk Kızılay'a ait iki ayrı "Deprem Bağış Kampanyası" hizmetiyle kredi kartlarını kullanarak e-Devlet Kapısı üzerinden bağışta bulunabilecek.
e-Devlet Kapısı, bağış yapmak isteyenlere, ödeme aşamasında üç boyutlu güvenlik sistemi (3D Secure) koruması da sağlayacak.
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