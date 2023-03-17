Depremzedelere gönderilecek yardımları çalan 6 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:05

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:02

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran H.B., Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki depremzedeler için kullanılmak üzere TIR'a yüklenip AFAD' a teslim edilmesi gereken piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan, 15 ton ayçiçek yağı, 5 ton pirinç ve 5 ton mercimeğin gönderilen adrese gitmediğini belirterek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, plakası tespit edilen TIR'ın güzergahındaki kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, malzemelerin Mardin ve Batman'da bulunan 4 farklı depoya aktarıldığını tespit etti.

Malzemeleri çaldıkları tespit edilen G.I., D.Ö., F.E.. O.İ. B.Ç. ve S.D. yakalandı.

Depolardaki malzemeler H.B.'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.İ., B.Ç. ve S.D. çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

F.E., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. G.I ve D.Ö. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.