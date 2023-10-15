Depremzedelere pompalı tüfekle saldırı tepki çekti: Burası Teksas mı?

Yayınlanma: 15.10.2023 - 02:00

Güncelleme: 15.10.2023 - 02:00

Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Subaşı Mahallesi’nde yaşayan Ali Ördek (59), hemşire gelini Gamze Ördek’i işyerinden eve götürürken iki hafriyat kamyonunun yolu kapadığını gördü. Araçların boş olması sonucu korna çalıp araçtan inen Ördek, kamyon şoföründen aracı çekmesini isteyince “Beş dakika bekle, işin ne yanıtı” aldı. Bunun üzerine ortam gerilirken kamyon şoförü bu kez de “Geç buradan, yoksa seni mahvederim” diyerek Ördek’i tehdit etti. Bununla da yetinmeyen kamyon şoförü aracından aldığı pompalı tüfeği mahalle sakinlerinin de olduğu yöne doğru ateşledi. Şans eseri yaralanan olmazken Ördek ailesinin şikâyeti üzerine şoför gözaltına alındı.

‘BURASI TEKSAS MI?’

Olay sonrası Cumhuriyet’e konuşan Ali Ördek’in kızı Aylin Mumoğlu, “Şoför doğrudan bizi hedef aldı, kasten öldürmeye teşebbüs etti. Sürecin takipçisi olacağız” dedi. Ali Ördek’in eşi Süzer Ördek de “Bu insanlar enkaz kaldırmak mı istiyorlar yoksa bizleri öldürmek mi? Bizleri öldürmekse gitsinler, biz kendi enkazlarımızı da kaldırırız” ifadelerini kullandı.

Olay sonrası bölgeye giden CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise “Mahalle sakinleri beni aradı ve ağlayarak olaydan haberdar etti. Bu insanlar zaten depremzede. Birçok sorunları var. Üstüne bir de şimdi yaşam kaygısı duyuyorlar. Karşı taraf savunmasında OHAL gerekçesiyle pompalı tüfek bulundurma hakkı olduğunu iddia ediyor. Ve yurttaşlara pompalı tüfekle ateş açıyor. Burası Teksas mı? Emniyet müdürlüğünden bölgeye ekip gönderilmesini talep ettik. Konuyu TBMM’ye de taşıyacağız” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.