Naci Görür'den Bolu'da 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün Bolu'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, "MTA canlı fay haritasında bir fay yok ama ben sanki burada kabaca KAF’a paralel bir fay görüyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 20:16
Naci Görür'den Bolu'da 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 17.07 sıralarında Bolu Merkez'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, derinliği 7.28 km olarak bildirilen depreme ilişkin X hesabından açıklamalarda bulundu.

Görür, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bağışlar, Bolu’da 4,5 deprem oldu. MTA canlı fay haritasında bir fay yok ama ben sanki burada kabaca KAF’a paralel bir fay görüyorum. Elbetteki KAF zonunda, sevgiyle"


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