Son dakika: Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Bolu'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.07 sıralarında Bolu Merkez'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7.28 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2023
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2023-10-14
Saat:17:07:09 TSİ
Enlem:40.874 N
Boylam:31.737 E
Derinlik:7.28 km
Detay:https://t.co/uFBeXyLH2W@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de Bolu'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 5.5 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 14, 2023
BAGISLAR-(BOLU) https://t.co/qpGJJBR8eZ
14.10.2023, 17:07:09 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 5.5 km#Kandilli
AFAD, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı.
"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"
Açıklamada "Bolu ilimizde saat 17.07’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
Bolu ilimizde saat 17.07’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— AFAD (@AFADBaskanlik) October 14, 2023
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. https://t.co/zR6ENfyNgX
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