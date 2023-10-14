Son dakika: Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 14.10.2023 - 17:16

Güncelleme: 14.10.2023 - 17:49

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.07 sıralarında Bolu Merkez'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7.28 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi de Bolu'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 5.5 kilometre olarak açıklandı.

AFAD, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada "Bolu ilimizde saat 17.07’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.