Depremzedenin yakaladığı müteahhit tutuklandı: 'Suçlu değilsen neden kaçtın?'
Depremde yıkılan ve en az 370 yurttaşa mezar olan Antakya Emlakbank Evleri'nin müteahhiti Mehmet Özat, tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemede "bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.
Başta Emlakbank Evleri olmak üzere Hatay’da müteahhiti olduğu binalarda en az bin kişinin yaşamını yitirdiği Mehmet Özat, Ankara Bilkent AVM’de kayıp yakını Sinem Boyacı tarafından yakalanıp polise teslim edildi.
Beytepe Karakolu’nun ardından Ankara Adliyesi’ne götürülen Özat’ın SEGBİS aracılığıyla ifadesi alındı. Tutuklanma talebiyle Hatay 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen Özat, “Taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme” suçundan tutuklandı.
Özat’ın mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği, bunun üzerine hakim tarafından kendisine yöneltilen “O zaman neden kaçtın” sorusuna yanıt veremediği belirtildi. Karar sonrası Cumhuriyet’e konuşan ve Emlakbank Evlerinde annesi ve babasını yitiren Melike Selin Karacık (27), “Annem evimizi çok severdi, kararı duyar duymaz aklıma o geldi. Her şey ortadayken bu kişinin aylarca rahatça gezebilmesi, suçunu inkar edebilmesi rahatsız edici” dedi. Gidenler geri gelmeyecek ama adalet yerini bulursa biraz içimiz rahatlayacak diyen Karacık, “Binanın kaba inşaatını yapan kişi Mehmet Özat’tı. Dilerim bu gelişme hem binanın yıkımındaki tüm sorumluların tespit edilmesine, hem de diğer binaların kaçak müteahhitlerinin yakalanmasına da önayak olur. Bu konudaki çalışmalar artar” ifadelerini kullandı.
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