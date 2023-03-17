Dere ıslahı yapılacaktı: Borç paralar Taliban'a gitti

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 04:00

Şanlıurfa’da doğal afetin değil tedbirsizliğin can aldığı bir kez daha gözler önüne serildi. 2021 yılındaki AFAD ve Şanlıurfa Valiliği’nin birlikte düzenlediği İl Afet Risk Azaltma Planı’nda (IRAP) taşkın olacak dere tek tek yazılmış. 15 Mart’taki selden etkilenen Cavşak, Karakoyun, Akpınar dereleri de listede yer almış. Taşan bu dereler için yer teslimi yapılmayan yerlerde ıslah çalışmasının da yapılmadığı raporda belirtilmiş. İhalesi yapıldığı halde yer teslimi yapılmadığından ihaleler de iptal edilmiş.

DOSYASI KABARIK

Büyük projelerin finanse edilmesindeki sorunlar arasında, ödenek yetersizliği, yağmur ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmemesi, taşkın olacak yerlerin imara açılmış olması, derelerin temizliğinin yapılmaması gibi nedenler gösterilmiş. Ancak dere ıslahı için kaynak yok diyen AKP’li Şanlıurfa Belediyesi’nin Japonya’dan borç para alarak Taliban’a para gönderdiği ortaya çıktı. Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay, raporu da kabarık çıktı. Rapora göre AKP’li Zeynel Abidin Beyazgül yönetimindeki kentte memurların atanabileceği müdürlük kadrolarına 27 sözleşmeli personel atandı.

Taşkınlar yaşanan Balıklıgöl çevresi için raporda, “İşletme sahiplerinin kamuya açık parkın kullanımını engelledikleri, masa sandalye koyarak, satış alanları tertip ederek sözleşmelerinin ötesinde yer işgal ettikleri gözlemlenmiştir” ifadeleri raporda yer almıştı. Yine raporda, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi yapılan taşınmazların muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir” ifadeleri ile “Belediye tarafından kamu kurumlarına yapılan muhasebe kayıtlarının takip edilmediği tespit edilmiştir” ifadeleri, belediyenin mali tablolardaki usulsüzlüklerini ortaya koydu. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren servis plakalarının süresiz olarak verildiği de Sayıştay raporuna takıldı.