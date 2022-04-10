Dere yatağında 10 kilo uyuşturucu bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda dere yatağına gizlenmiş 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

DHA
10 Nisan 2022 Pazar, 15:27
Dere yatağında 10 kilo uyuşturucu bulundu
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Uyuşturucu ihbarıyla harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale kırsalına operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında dere yatağına gizlenmiş 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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