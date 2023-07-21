Derede bulunan kopmuş ayağın sırrı araştırılıyor: DNA başvurusu yapıldı

Artvin'in Borçka ilçesinde derede bulunan insana ait kopmuş ayak ile ilgili soruşturmasında kentte 1 aile DNA örneği için jandarmaya başvurdu. Ekiplerin ön incelemelerinde kesik izine rastlanılmayan ayağın hayvanlarca mezarlıktan çıkarılmış olabileceği de değerlendiriliyor.

DHA
Yayınlanma: 21.07.2023 - 16:16
Derede bulunan kopmuş ayağın sırrı araştırılıyor: DNA başvurusu yapıldı
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Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Karşıköy'deki Zigan Deresi'nde dün öğle saatlerinde balık tutan Yasin Şimşek, suda kopmuş insan ayağı olduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ayak, DNA tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken savcılık soruşturma başlattı.

İlçede belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurmaları istendi.

BİR AİLE JANDARMAYA BAŞVURDU

Ayağın kime ait olduğunu belirlenmesine yönelik yürütülen soruşturmada duyuru sonrası ilçede kayıp ferdini arayan bir ailenin DNA örneği vermek için jandarmaya müracaatta bulunduğu belirtildi.

Bu arada ekiplerin ön otopsi incelemelerinde kesik izine rastlamadıkları, ayağın son günlerde etkili yağışlarla yumuşayan mezarlıktan hayvanlarca çıkarılmış olabileceği de değerlendiriliyor. Soruşturma devam ediyor.


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