Derede kaybolan çocuktan hala haber yok

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde dere suyunun akıntısına kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 3’üncü gününde de devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 12:43
Derede kaybolan çocuktan hala haber yok
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarından geçen Cırcıp Deresinde akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Davut K.’yi arama çalışmaları devam ediyor. 

Cuma günü yaşanan olay sonrası bölgeye giden ekipler, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sualtı arama ve kurtarma ekipleri dere içerisinde arama yaparken jandarma ve vatandaşlar da kıyıdan ilerleyerek çocuktan biz iz bulmaya çalışıyor. 

Olayın yaşandığı yerden yaklaşık 20 kilometrelik dere hattını kontrol eden ekipler, herhangi bir sonuç elde edemedi.

NE OLMUŞTU?

Olay Cuma günü yaşandı. Bölgede inek otlatan Şemse D., Yasemin Ç. ve 11 yaşındaki Davut K., şiddetli bir şekilde akan Cırcıp deresinin kenarında oynarken suya düştü. Akıntıya kapılanlar, derenin ortasındaki sığ bir yerde durmayı başardı. Çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı şahıslar ile onların yanına gitmeye çalışan Davut K.’nin annesi Şadiye K. akıntıya kapıldı. Kadın ile 2 kız çevredekiler tarafından kurtarılırken 11 yaşındaki çocuk ise gözden kayboldu.


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