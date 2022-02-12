Dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan çocuğun, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

OYUN OYNARKEN DEREYE DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ