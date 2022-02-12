Dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Mersin'de evlerinin yakınında oyun oynadığı sırada dereye düşen 4 yaşındaki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

(İHA)
12 Şubat 2022 Cumartesi, 02:40
Dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti
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Mersin'in Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki köprünün altında, dere içerisinde bir çocuğun akıntıyla sürüklendiğini gören vatandaşlar polisi aradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan çocuğun, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

OYUN OYNARKEN DEREYE DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ

Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden kız çocuğunun isminin 4 yaşındaki Z. S. D. olduğu, saat 17.30 sıralarında evlerinin önünde oyun oynadığı sırada dereye düştüğü, yakınlarının kurtarma çabalarına rağmen akıntıya kapılarak sürüklendiği öğrenildi.

Kız çocuğunun cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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